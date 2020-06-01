РИАМО - 1 июн. Доследственную проверку назначили в СКР после выхода нескольких сюжетов на федеральных каналах о затоплении населенных пунктов городского округа Красногорск после сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

В сюжете также было сказано, что дождевая вода заполнила канализацию и произошло поднятие хозяйственно-бытовых отходов, которые вместе с дождевой водой попали на дачные участки.

«Предварительно установлено, что на улицах Железнодорожная и Красноармейская поселка Нахабино <...> отсутствуют ливневые стоки. В результате обильных ливневых дождей вся вода, которая должна была пройти по ливневым стокам пошла в канализационные колодцы. Поскольку канализационные колодцы рассчитаны на определенный объем воды, они переполнились. Произошло поднятие хозяйственно-бытовых отходов канализации», - говорится в сообщении.

Теперь в в ведомстве намерены выяснить, почему на этих участках не было ливневых стоков, а также выделялись ли на их прокладку деньги.

Будет дана правовая оценка действию, бездействию должностных лиц администрации.