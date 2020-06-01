РИАМО - 1 июн. В Подмосковье в этом году проведут благоустройство 14 парков культуры и отдыха в рамках реализации программы губернатора Московской области «Парки Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства благоустройства.

Всего на территории Московской области функционируют 104 парка культуры и отдыха, которые пока доступны только для пеших прогулок и индивидуальных занятий спортом на открытом воздухе.

«Мы не только благоустраиваем парки, но и осуществляем мониторинг за качеством проведения этих работ, содержанием территорий и проведением мероприятий. Также проводим рейтингование парков культуры и отдыха», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Благоустройство пройдет в парках «Скитские пруды» (Сергиево-Посадский городской округ), «Сказочный» (Красногорск), Городской (Электрогорск), Дрезденский (Орехово-Зуево), на набережной реки Песочная (Истра), Наташинские пруды (Люберцы), Центральный (Краснознаменск), «Березовая роща» (Пушкинский), «Ушмарский лес» (Домодедово).

А также в парках «Калинина» (Королев), «Расторгуевском» (Ленинский городской округ), Городской (Павловский Посад), Центральный (Пушкинский городской округ), «Принарский» (Серпухов).

В каждом парке в зависимости от потребности будет определен свой уникальный перечень работ. Там обустроят дорожно-тропиночные сети, сцены, танцевальные площадки, велодорожки, освещение, озеленение и так далее.

Завершить работы по благоустройству парков планируется до сентября этого года.