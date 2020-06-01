РИАМО - 1 июн. Отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан (РГО РБ) приглашает велосипедистов к участию в проекте велотропа «Европа — Азия», говорится в сообщении пресс-службы общества.
«В целях пропаганды спорта и здорового образа жизни, проектной группой «Велотропа «Европа — Азия» при поддержке регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан спроектирован веломаршрут пересекающий территорию Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.
Участникам проекта будет оказываться организационная и методическая поддержка при подготовке и прохождении маршрута.
При прохождении маршрута можно оформить категорийный поход.
Участникам проекта, зарегистрировавшимся и прошедшим в установленном порядке маршрут, планируется вручение памятных знаков или грамот.
Подробная информация и порядок прохождения содержится на официальном сайте проекта.
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