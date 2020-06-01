РИАМО - 1 июн. За первый квартал текущего года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Подмосковья показали прирост производства более чем на 18%, на 39,5% выросло производство молока в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Наибольший прирост показали предприятия по производству молока, увеличение на 39,5%, а также хлеба - на 22,6%, кондитерских изделий – на 16,2%, мяса – на 33,9%, колбасных изделий – на 35,2%, масла сливочного – на 29,2% и жареного кофе – на 35,2%», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что предприятия пищевой промышленности региона скорректировали свою работу в условиях пандемии коронавируса, при этом они продолжают функционировать в штатном режиме. Средний объем производства основных видов пищевой продукции на территории Подмосковья в первом квартале 2020 года вырос на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Объемы производства наращивают также и предприятия по переработке плодоовощной продукции. По сравнению с прошлым годом выросло производство готовых кормов для животных, производство макаронных изделий и шоколада.

Министр напомнил, что Подмосковье обеспечивает потребности жителей региона в овощах закрытого грунта на 100%.