РИАМО - 1 июн. Следователи предъявили обвинение жителю Коломны в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомой, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Около одного из жилых домов нашли тело 28-летней женщины. По данным эксперта, ее смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы.

«Задержан знакомый погибшей. На допросе обвиняемый сообщил следователю, что преступление совершено во время ссоры в ходе распития спиртных напитков», - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Правоохранители успели допросили ряд свидетелей, провели проверка показаний на месте, назначили судебно-медицинскую и амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу.