РИАМО - 1 июн. За минувшие выходные на портал «Добродел» поступило 287 обращений жителей Подмосковья по вопросам подтоплений, образовавшихся в результате обильных осадков, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Госадмтехнадзор принял меры по каждому сигналу в сфере своей компетенции, то есть по 210 обращениям. На сегодняшний день уже устранили шесть подтоплений, по остальным идет работа.

«Так, например, наибольшее количество подтоплений было зафиксировано в городских округах Истра (36, четыре из них уже оперативно устранены), Мытищи (30/2), Пушкинский (2/1), Лосино-Петровский (4/1). В Одинцовском и Красногорске ведутся работы по 22 адресам, также идет процесс устранения подтоплений в Солнечногорске по 16 адресам (по трем подтопления устранены)», - уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Очаги подтоплений образовались, в основном, в частных секторах, а также в СНТ. Пострадавших нет, однако из СНТ «Ясная поляна» и «Речное» в Нахабино городского округа Красногорск был эвакуирован 31 человек.