РИАМО - 1 июн. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице уже провели более 200 тысяч тестов на антитела к коронавирусу, сообщает ТАСС.

По ее словам, в сутки проводится 50 тысяч тестов ПЦР, ИХЛА (анализ крови из вены - ред.) — 35 тысяч. Около 85 тысяч тестов каждый день проводят в столице.

«На сегодняшний день, я думаю, у нас проведено 200-250 тысяч исследований на антитела», — сказала Ракова на ток-шоу «Док-ток» в эфире Первого канала.

Вице-мэр подчеркнула, что результаты теста показывают, переболел ли человек инфекцией и начал ли у него развиваться иммунитет.

Ранее Ракова сообщила, что о завершении пандемии в Москве пока говорить рано.

С 27 мая столичные поликлиники начинали проводить бесплатные тесты на наличие антител к коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья могут посещать кладбища только в масках и перчатках. Также обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию.

- Храмы в Москве откроются с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают со 2 июня.

- Карта загруженности московских парков и мест отдыха появилась в Сети. Там можно посмотреть расписание прогулок для конкретного дома.

- Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе про удаленную работу на «Доброделе». Опрос проводят для того, чтобы определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области.

- Среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос в Москве на 32%. Дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу.

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.