РИАМО - 1 июн. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что российская столица смогла избежать сценария развития пандемии, который наблюдался в ряде городов Италии, передает РИА Новости.

«В начале марта самым страшным казался итальянский сценарий. <…> Самым худшим считалось 10-20 тысяч госпитализированных в сутки, по аналогии с Европой. Мы максимум могли достичь госпитализации чуть более 2 тысяч человек в сутки», — сказала Ракова на ток-шоу «Док-ток» в эфире Первого канала.

Она подчеркнула, что самым важным вопросом было своевременное создание в городе специализированных койко-мест для пациентов с коронавирусом, с чем городские власти справились.

По ее словам, с начала пандемии реанимационный фонд Москвы ни разу не задействовали более чем на две трети.

«Думаю, у нас на пике было около 20 тысяч людей, которые находились в больнице. И ни разу у нас не было дефицита коечных мест. <...> Все справились, все смогли», — отметила вице-мэр.

Говорить о том, что пандемия ушла из российской столицы, преждевременно, подчеркнула вице-мэр.

«Мы <… > снизили накал, но <…> 800, 700 госпитализированных в день — это много», — сказала Ракова, добавив, что всем пациентам необходимо обеспечить качественную медицинскую помощь.

За весь период пандемии в Москвы зафиксировано 183 088 случаев Covid-19. Более 82 тысяч человек выздоровели, скончались порядка 2,5 тысяч пациентов.

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