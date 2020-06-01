РИАМО - 1 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья вместе с сотрудниками МЧС проводят рейды по выявлению и пресечению нарушений в противопожарный период, за все время устранили 790 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«В ходе противопожарных рейдов на территории Подмосковья проверено 4 157 различных территорий и объектов. В ходе рейдов выявлено и устранено 790 нарушений», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области - главный государственный административно-технический инспектор Олег Баженов.

Он добавил, что были предотвращены случаи разведения открытого огня и сжигания порубочных и растительных остатков, палы сухостоя, сухой травы.

Представители надзорных органов попутно проводят разъяснительную работу среди населения, распространяют агитационные материалы.