РИАМО - 1 июн. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя, которого обвиняют в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

По версии следствия, мужчина выкладывал в соцсеть и на канал YouTube ложную информацию об инфекции.

«Так, в одном из роликов сообщалось о том, что инфекционное заболевание Covid-19 в действительности является иной болезнью, в группу риска заболевания которой входят исключительно лица определенных национальностей», — говорится в сообщении.

В других постах он распространял информацию о том, что под видом борьбы с коронавирусом производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

В ведомстве уточняют, что это он делал для того, чтобы увеличить численность своей аудитории в соцсетях.

Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

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