РИАМО - 1 июн. Российский рубль начал укрепляться на фоне внешних факторов, он в понедельник вырос на 0,5% к доллару и 1,3% к евро, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,5% к рублю — до отметки 69,81 рубля, курс евро опустился 0,3% — до 77,71 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Заметим, что курс доллара в последний раз опускался ниже 70 рублей 6 марта текущего года», — говорится в сообщении.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Игоря Галактионова, рубль демонстрирует завидную устойчивость. Ключевой поддержкой для отечественной валюты выступает восстановление цен на нефть, а еще улучшение настроений на международных рынках.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал два внешних фактора укрепления рубля: рост инвесторов к рисковым активам (и к рублю, в том числе) и стабильные увеличение нефтяных котировок.