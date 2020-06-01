РИАМО - 1 июн. В городском округе Домодедово объявили два аукциона в электронной форме на право заключения договоров аренды нежилых помещений, первый аукцион состоится 20 июля, второй – 23 июля 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Одно из зданий находится в городе Домодедово, а второе – в деревне Житнево.

«Нежилое помещение площадью 128 квадратных метров с отдельным входом расположено в окружении многоэтажных и офисно-деловых застроек, подъезд к нему возможен со стороны Каширского шоссе. Стартовая величина годовой арендной платы – 773 тысячи рублей. Аукцион состоится 20 июля 2020 года, номер процедуры – 32319», – говорится в сообщении.

Второе нежилое помещение расположено в подвале жилого дома площадью 36,3 квадратных метра. Его можно приобрести на аукционе, который состоится 23 июля 2020 года и ограничен по составу участников – только для субъектов малого и среднего предпринимательства. Стартовая величина годовой арендной платы – 87 тысяч рублей. Номер процедуры -33717.

Подробную информацию об интересующем имуществе либо земельном участке, выставленном на торги в Московской области, всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области: torgi.mosreg.ru.