РИАМО - 1 июн. Для предпринимателей Подмосковья заработал сервис по внесению изменений в учредительные документы юридических лиц, они могут скорректировать код основного вида деятельности, после чего им станут доступны меры поддержки для предприятий из наиболее пострадавших отраслей экономики, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Уточнение ОКВЭД актуально для 18 тысяч подмосковных предприятий, которые фактически работают в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Ввиду того, что основным кодом ОКВЭД у них ранее был указан другой вид деятельности, финансовая помощь для таких субъектов МСП оказалась недоступна», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

После внесения изменений в официальные регистрационные документы все пострадавшие предприятия смогут воспользоваться мерами поддержки в полном объеме, добавила она.

Подать заявление для внесения изменений в учредительные документы, в том числе по уточнению основного ОКВЭД, можно удаленно – через сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию» или по почте.

Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. С 1 июля предприниматели, которые уточнят код основного вида деятельности, смогут получить необходимую помощь.

Подробно о механизме по внесению изменений в учредительные документы юридических лиц можно узнать на сайте ФНС.

Информация о всех мерах поддержки бизнеса, в том числе для предприятий из наиболее пострадавших отраслей, размещена на инвестпортале Московской области (www.invest.mosreg.ru). Подробную информацию и консультации по этим вопросам можно получить по телефону горячей линии поддержки бизнеса 0150.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья могут посещать кладбища только в масках и перчатках. Также обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию.

- Храмы в Москве откроются с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают со 2 июня.

- Карта загруженности московских парков и мест отдыха появилась в Сети. Там можно посмотреть расписание прогулок для конкретного дома.

- Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе про удаленную работу на «Доброделе». Опрос проводят для того, чтобы определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области.

- Среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос в Москве на 32%. Дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу.

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.