РИАМО - 1 июн. Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс» запустил производство и установку специальных антибактериальных контейнеров для раздельного сбора и обезвреживания использованных одноразовых перчаток, масок и очков, говорится в сообщении пресс-службы природоохранного проекта.

Как отметил руководитель Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс» Александр Гусев, в текущих условиях и при необходимости постоянного использования одноразовых средств защиты число таких отходов и их распространение увеличилось в разы.

«Это привело к резкой необходимости их правильного сбора, обезвреживания и утилизации. По нашим подсчетам, только в Московском регионе сейчас ежемесячно будет образовываться несколько тысяч кубометров средств защиты, и их неправильная утилизация помимо негативного влияния на окружающую среду может нести в себе риск новых вспышек болезней», – сказал эксперт.

Гусев подчеркнул, что эти отходы могут быть инфицированы, в том числе Covid-19, туберкулезом, кожными заболеваниями и прочим. Поэтому в рамках проекта «Экобокс» было запущено производство и установка специализированных антибактериальных контейнеров для сбора, обезвреживания и последующей утилизации защитных масок, очков и перчаток – отходов класса «Б».

Антибактериальные контейнеры изготавливаются по специальной антивандальной технологии с усиленным оригинальным замком и стальным ключом. С внешней и внутренней сторон контейнер полностью покрыт антимикробным лакокрасочным материалом. Это собственная разработка компании, созданная со всеми необходимыми нормативами и предписаниями Роспотребнадзора.

Внутри контейнера находится двухслойный одноразовый пакет, в котором содержится бесхлорное дезинфицирующее средство для обезвреживания индивидуальных средств защиты.

Установка специализированных контейнеров позволяет обеспечить раздельный разбор медицинских отходов и снизить эпидемиологическую нагрузку в общественных местах и в компаниях, а также дополнительно акцентирует внимание населения на необходимость раздельного сбора отходов, включая опасные категории.