РИАМО - 1 июн. С 26 мая интерактивной картой плановых отключений горячей воды в Московской области уже воспользовались свыше 50 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«Временами сервер фиксирует более 100 посещений в минуту. Для быстрой загрузки карты выделены дополнительные мощности, поэтому скорость загрузки данных высокая», - говорится в сообщении.

В мае интерактивная карта начала работать в тестовом режиме. Сотрудники ОМСУ до понедельника вносили последние корректировки в графики плановых отключений горячей воды на территории муниципалитетов.

В связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса в регионе отключения горячей воды будут производиться с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 дней.

«Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Это позволяет избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период», - отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Он попросил жителей Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков.

На карте отображены 53 208 многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Чтобы посмотреть график плановых отключений ГВС, нужно кликнуть на свой дом на интерактивной карте. В режиме «Фильтры» любой житель может отобрать дом и проследить за своевременным завершением профилактических работ в указанный период отключения. Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов.

Жители, подписавшиеся на рассылку, будут получать уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. А также смогут подать заявку на некачественную услугу (Холодно/Жарко; Нет воды/ Нет света). Заявки будут направляться в администрации на отработку для решения проблемы.

Информация о графиках отключения также публикуется на сайтах органов местного самоуправления и управляющих организаций не позже, чем за месяц до начала отключения ГВС.

При отключениях, не связанных с плановыми, а именно при технологических нарушениях, необходимо сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), а также на дежурный номер управляющей организации и администрацию округа.