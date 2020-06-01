РИАМО - 1 июн. Число подтопленных приусадебных участков в Московской области выросло до 211, подтопления происходят из-за сильных ливней, которые обрушились на регион в конце мая, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий подтоплений территорий. Ранее в Подмосковье были подтоплены 202 приусадебных участка и 25 дачных домов. Удалось ликвидировать подтопление участка дороги.

«По состоянию на 20:00 1 июня в восьми муниципальных образованиях (один населенный пункт, 13 СНТ) остаются подтопленными 211 приусадебных участков, 15 дачных домов, один мост, размыт один участок дороги, подтопленных участков дороги нет», — говорится в сообщении.

За понедельник удалось освободить: 13 приусадебных участков (городской округ Клин, улица Рабочая, дома 24, 26 (три), СНТ «Поляна-1» (десять), десять дачных домов (городской округ Клин, СНТ «Поляна-1»), один участок дороги городской округ Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Новая Московская).

С 30 мая по 1 июня освободили: 96 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги.

За сутки откачено 4880 кубических метров воды мотопомпами. Всего было откачено 11057 кубических метров воды.

По состоянию на 20:00 понедельника к ликвидации последствий подтоплений в регионе привлекается 156 человек, 65 единиц техники, в том числе от МЧС — 37 человек, 12 единиц техники.

Населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация находится под контролем.