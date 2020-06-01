РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 июн. Щелковские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств из квартиры на улице Заводская, сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местного жителя о том, что из его квартиры похитили принадлежащие ему денежные средства.

«Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый местный житель 23 лет», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.