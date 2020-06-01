РИАМО - 1 июн. По факту обнаружения тела 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением в частном доме в Клину следователи начали проверку, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 31 мая 2020 года в частном домовладении в городе Высоковске городского округа Клин было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства трагедии. Специалисты уже осмотрели место происшествия, они опрашивают соседей и родственников погибшего.

Также с места происшествия изъят обрез охотничьего ружья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.