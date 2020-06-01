РИАМО - 1 июн. Участок Канала имени Москвы временно закрыли для судоходства из-за протечки, которая возникла в результате допущенных ошибок при проектировании Нововолоколамского тоннеля, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

«Причиной временного закрытия навигации на канале №294 Тушинского РГС стали последствия допущенных в 2000 году серьезных ошибок при проектировании и строительстве Нововолоколамского тоннеля. Эти последствия могут быть полностью устранены только в рамках намеченной полномасштабной реконструкции этого сложного гидротехнического объекта», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время протечка локализована, место проникновения воды установлено.

Для устранения будет оперативно проведена дополнительная герметизация палы и шпунтового бруса. Работы ведутся в несколько смен, в выходные и в праздники, заключил он.

Участок ФГБУ «Канал имени Москвы» ранее закрывали на полгода после аварии в январе 2019 года на Тушинском тоннеле.