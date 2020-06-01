РИАМО - 1 июн. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) столичной подземки за пять лет помогли сопроводить более 400 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

За годы работы центра самыми востребованными среди социально значимых маршрутов для детских групп стали поездки до детского города «Мастерславль» на станции метро «Выставочная», до Московского зоопарка на «Краснопресненской» и до Третьяковской галереи на одноименной станции.

«Особой популярностью у детей пользовались поездки до Красной площади и Государственного исторического музея на станции «Театральная», центра океанографии «Москвариум» на станции «ВДНХ», а также до Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина на станции метро «Кропоткинская», - говорится в сообщении.

Однако во время ограничительных мер из-за распространения коронавируса сопровождение детских групп временно приостановили.

С введением масочного и перчаточного режима на транспорте инспекторы ЦОМП при необходимости бесплатно выдают пассажирам, которых сопровождают, средства защиты. Всего с 12 мая было выдано почти 150 комплектов, состоящих из маски и перчаток.

Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена был основан в 2013 году для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в передвижении. С 2014 года сотрудники центра сопровождают также детские группы.

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