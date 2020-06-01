РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июн. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поздравил воспитанников социально-реабилитационного центра «Семья» с Днем защиты детей, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Глава Домодедова Александр Двойных поздравил с Днем защиты детей воспитанников домодедовского социального-реабилитационного центра «Семья». Среди ребят много спортсменов, и они очень хотели теннисный стол», - говорится в сообщении.

Международный день защиты детей учрежден в 1949 году в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Ежегодно он отмечается 1 июня.