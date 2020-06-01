РИАМО - 1 июн. В Подмосковье отобрали 159 человек из числа военнослужащих, находящихся в запасе, все они выразили желание вернуться к медицинской работе и помогать врачам в борьбе с Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Член оперштаба по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению коронавируса, военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов отметил, что на сегодняшний день в областных больницах отобрали 159 человек из числа военнослужащих, находящихся в запасе. Все они добровольно изъявили желание вернуться к медицинской работе.

«Большая часть из них сейчас оформляет документы, предусмотренные трудовым законодательством, а 32 человека уже приступили к работе в медицинских организациях Дмитрова, Красногорска, Домодедово, Можайска, Ногинска, Одинцова и Солнечногорска», – сказал Астахов.

Медицинские специалисты, которые находятся в запасе, могут внести значительный вклад в пополнение медперсонала областных больниц и поликлиник. В первую очередь это средний и младший медицинский персонал – фельдшеры, санитары, медсестры, специалисты по работе с медицинским оборудованием. Рассматриваются вакансии как в инфекционных отделениях и обсервациях, так и в больницах и поликлиниках общего профиля.

Сейчас военными комиссариатами в муниципальных образованиях ведется активная работа с лицами, состоящими на воинском учете и имеющими медицинское образование. Первый положительный опыт такого варианта привлечения медработников состоялся еще в апреле в городском округе Красногорск и в настоящее время успешно распространяется в других муниципальных образованиях.

«Военные комиссариаты муниципальных образований и далее будут продолжать работу по подбору кандидатов для комплектования медицинских учреждений области, пока не пообщаемся со всеми, имеющими соответствующие военно-учетные специальности», – заключил Астахов.

Всего в Московской области зафиксировано 39723 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 473 заболевших. Всего в подмосковные врачи вылечили от коронавируса 8485 человек.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

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- Жители Подмосковья могут посещать кладбища только в масках и перчатках. Также обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию.

- Храмы в Москве откроются с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают со 2 июня.

- Карта загруженности московских парков и мест отдыха появилась в Сети. Там можно посмотреть расписание прогулок для конкретного дома.

- Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе про удаленную работу на «Доброделе». Опрос проводят для того, чтобы определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области.

- Среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос в Москве на 32%. Дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу.

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.