РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 июн. В подмосковном Дзержинском в День защиты детей открыли в детской поликлинике «Добрую комнату» для юных пациентов, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Людмила Иванова.

«День защиты детей – праздник тех, кто дарит нам счастье, даже когда кажется, что поводов для этого нет.

Мы открыли «Добрую комнату» в детской поликлинике. Это игровая зона, где ребята, ожидая приема врача, могут играть, рисовать, легче переживать стресс и чувствовать себя, как дома. Это проект «Единой России». Его символ – медведь Умка из мультфильма», - написала Иванова.

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Она уточнила, что нарисовали Умку на стенах игровой студенты колледжа «Угреша», с приобретением мебели помог депутат Мособлдумы Владимир Жук. От партии в понедельник туда передали «Коробку храбрости», в ней – книги для малышей.

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«Еще сегодня (в понедельник - ред.) единороссы нашего города вместе с администрацией устроили праздник для пациентов детского инфекционного отделения горбольницы. Помогали в организации торжества молодогвардейцы. Приветствовали ребят огромные ростовые куклы. Вот только смотрели за концертом ребята из окон своих палат. Но улыбались», - отметила Иванова.

Ребятам передали сладкие наборы от администрации города. Молодогвардейцы раздали шары и открытки от партии.

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«С Днем защиты детей, дорогие жители. Обнимите своих детей. Позвоните родителям. Ведь для них вы тоже дети», - заключила Иванова.