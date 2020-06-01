РИАМО - 1 июн. Кладбища на территории Подмосковья вновь открыты для посещения, однако по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В настоящее время доступ на кладбища возобновлен, однако граждане должны использовать медицинские маски и перчатки. Необходимо соблюдать санитарные правила и нормы для предотвращения распространения Covid-19.

«Гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), также рекомендовано использовать перчатки. Все эти требования ради безопасности жителей Подмосковья», – сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом, из-за чего временно было приостановлено посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев захоронения и участия в похоронах.

В регионе начали постепенно смягчать карантинные ограничения. Уже заработали парки, МФЦ, непродовольственные магазины и строительные гипермаркеты, а также службы быта. При этом торговые центры, рестораны и кафе, а также парикмахерские и салоны красоты пока будут закрыты.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья могут посещать кладбища только в масках и перчатках. Также обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию.

- Храмы в Москве откроются с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают со 2 июня.

- Карта загруженности московских парков и мест отдыха появилась в Сети. Там можно посмотреть расписание прогулок для конкретного дома.

- Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе про удаленную работу на «Доброделе». Опрос проводят для того, чтобы определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области.

- Среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос в Москве на 32%. Дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу.

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.