РИАМО - 1 июн. Глава Роспотребнадзора из-за распространения коронавируса утвердил новые рекомендации по работе отелей в период пандемии, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Новые правила предполагают размещать постояльцев в номерах преимущественно по одиночке или семьями, а также измерять температуру при заезде у постояльцев, а затем повторять эти измерения не реже одного раза в день.

«Еще измерять температуру у сотрудников гостиниц не реже двух раз в сутки и использовать персоналом во время работы перчатки и закрывающие рот и нос маски (с заменой через каждые три часа», - говорится в сообщении.

Также рекомендовано устанавливать «прозрачные заградительные конструкции» для защиты от контактов с постояльцами и обеспечивать специальную разметку для соблюдения социальной дистанции 1,5–2 метра на стойках регистрации.

Глава Роспотребнадора рекомендовал также внедрять мобильные приложения для оформления заселения и выезда, стимулировать бесконтактные способы оплаты, использовать бесконтактные способы открытия дверей номеров.

Владельцы отелей должны обеспечить в номерах постоянное проведение влажной уборки и дезинфекции, не использовать декоративных покрывал и подушек и обеспечить все номера индивидуальными туалетами и ваннами.

Кроме того, дезинфицировать все «контактные поверхности» в местах общего пользования после каждого гостя, аналогичным образом должны обеззараживаться шезлонги и аналогичное им оборудование.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

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- Жители Подмосковья могут посещать кладбища только в масках и перчатках. Также обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию.

- Храмы в Москве откроются с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают со 2 июня.

- Карта загруженности московских парков и мест отдыха появилась в Сети. Там можно посмотреть расписание прогулок для конкретного дома.

- Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе про удаленную работу на «Доброделе». Опрос проводят для того, чтобы определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области.

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- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.