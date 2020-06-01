РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 июн. Свыше 50 объектов розничной торговли непродовольственных товаров в понедельник снова открылись в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«На открытых объектах действует обязательное нахождение в масках и перчатках сотрудников и посетителей. Основные требования для открытия - это площадь торгового зала до 400 квадратных метров и отдельный вход. Под эту категорию попал аутлет «Белая Дача». В понедельник сотрудники администрации провели проверку выполнения профилактических мероприятий как для посетителей, так и для персонала, предусмотренных стандартом организации работы», - говорится в сообщении.

Размещены памятки для потребителей по нормам безопасности, режимам, нанесены разметки, позволяющие соблюдать расстояния в 1,5 метра между посетителями, в том числе и в очереди в кассу. На кассах и при входе организованы места для обработки рук, примерочные кабины для посетителей ограничены, в том числе не допускается примерка товара, не требующего использования кабин.