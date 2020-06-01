РИАМО - 1 июн. Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин поздравил работников молочной промышленности с Днем молока, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Всемирный День молока ежегодно отмечают 1 июня.

«Труд людей, которые работают в молочной отрасли, всегда ценился и пользовался особым уважением. Благодаря их мастерству, трудолюбию и профессионализму, отрасль на протяжении многих лет показывает высокие результаты, вносит существенный вклад в экономику Московской области», - отметил Разин.

Он пожелал работникам успехов в работе, легких продаж, хорошей прибыли, а также всех благ.

Разин также подчеркнул, что нет надобности рассказывать потребителям о важности молока и подчеркивать его пользу. Он посоветовал жителям Подмосковья пить больше молока, а также чаще добавлять в свой рацион сыр, творог, сметану и другую молочную продукцию.