РИАМО - 1 июн. Голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет 1 июля, поможет избежать проблем в будущем, считает мэр столицы Сергей Собянин.

«В жизни страны, как и в жизни каждого из нас, бывают важные вехи, которые определяют нашу судьбу. Иногда мы просто не замечаем их или стараемся не заметить, говорим, что это нас не касается. А потом – по прошествии какого-то времени – жалеем, что не приняли важного решения или совершили ошибку», — написал мэр в своем личном блоге.

Он напомнил, что президент РФ принял решение провести голосование по поправкам в Конституцию страны 1 июля.

«Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой», — отметил Собянин.

По его словам, ситуация с Covid-19 помогла не только оценить труд медиков, но и увидеть проблемы в здравоохранении, науке, управлении.

Мэр считает, что именно поэтому сейчас самое время принимать важные решения, которые помогут избежать проблем в будущем.