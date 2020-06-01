РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Депутаты подмосковного Подольска вручили подарочные наборы с книгами и настольными играми двум детским медучреждениям округа ко Дню защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Международный день защиты детей, который отмечается в понедельник, члены партии «Единая Россия» вручили подарочные наборы двум медицинским учреждениям округа – Подольской детской городской больнице на улице Кирова и детской поликлинике №2 на улице Индустриальной.

«Так, комплекты, в которые входят книги, пластилин, раскраски и настольные игры, будут размещены в «Доброй комнате», чтобы юные пациенты, проходящие лечение в стационарах, смогли активно провести время. В игровой зоне дети смогут отвлечься перед медицинскими процедурами или на время сменить обстановку больничной палаты», - говорится в сообщении.

В наборах присутствуют и различные интерактивные игры. В настоящее время «Добрые комнаты» закрыты, но после снятия ограничительных мер возобновят работу. Они укомплектованы детской мебелью, игрушками, наборами для творчества. Помещения оборудованы специализированным освещением и напольным покрытием. Проект партии «Единая Россия» успешно реализуется в трех медицинских учреждениях: в детской поликлинике № 2; Московской областной детской больнице и Подольской детской городской больнице.

«Важно помогать тем, кому особенно необходима наша поддержка в это непростое время – маленьким пациентам. В понедельник мы провели множество мероприятий в округе – активисты «Молодой Гвардии» раздавали шары и маски юным жителям, на площадках города звучали лучшие музыкальные номера. Все это для того, чтобы поднять ребятам настроение в период самоизоляции. Мы всегда помним, что дети – это наше самое большое богатство», - отметил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Добрая комната» – инициатива депутата Московской областной думы Линары Самединовой. Она реализуется во всем Подмосковье в рамках национального проекта «Здравоохранение» и государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Проект нацелен на решение важных вопросов, направленных на развитие медицины, а также на обеспечение комфортного местонахождения детей в учреждениях здравоохранения.