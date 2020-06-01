РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 июн. Дети из подмосковных Котельников не остались без внимания в День защиты детей, написал на своей официальной странице временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Жигалкин в соцсети «Вконтакте».

«Как и многие праздники, День защиты детей в этом году обойдется без привычных представлений, конкурсов и подарков. Тем не менее, это не помешает нам приложить все усилия для того, чтобы наши дети – наше будущее – улыбались и радовались как можно чаще», - написал Жигалкин.

По его словам, дети были согреты вниманием, заботой и любовью.