РИАМО - 1 июн. В ходе поездки в Ленинский городской округ в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по строительству нового корпуса на 550 мест Бутовской школы №2, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

На объекте подходит к завершению отделка помещений, а также устанавливается система «Безопасный регион».

«В Подмосковье строится много жилья, поэтому школы и детсады очень актуальны. В прошлом году мы заложили 50 школ: 1 сентября откроется 16, еще 17 — после второй четверти. Население Московской области растет, у нас должно быть качественное образование. Для этого разрабатываются новые программы, чтобы лучшие педагоги оставались здесь», — сказал Воробьев.

Новое здание расположено в микрорайоне Дрожжино. В нем будут учиться 22 класса, это позволит существенно разгрузить основной корпус школы, который был построен в 2016 году. На сегодняшний день в школе обучаются 2,4 тысячи детей.

В новом в втором корпусе учреждения образования будут учебные классы с мультимедийной техникой, кабинеты с учебно-лабораторным оборудованием, автоматизированными рабочими местами для учителей, также в школе будет высокоскоростной интернет, библиотека и медиатека.

«В этом году я решила поучаствовать в программе «Социальная ипотека». Надеюсь, с хорошими новостями встретить новый учебный год — новая школа и новое жилье. Как учитель иностранного языка, хочу отметить, что очень важно иметь технические средства. Очень приятно, что в новой школе есть все возможности для этого», — отметила учитель английского языка Екатерина Брадарская.

Для начальной школы в новом корпусе будет сделана зона отдыха со спальными местами. Еще здесь появятся спортивный, хореографический и актовый залы с современным сценическим оборудованием.

В школе дети могут заниматься в свыше чем 70 студиях допобразования, еще организованы отряды юного инспектора движения и «Юнармии». В сентябре прошлого года на базе школы открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Он оснащен шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами и квадрокоптерами.

«С 10 класса дети будут учиться в профильных классах, сейчас мы изучаем социальный запрос наших девятиклассников. Есть договоренности с институтами и преподавателями вузов, которые будут вести направления. Вместе с родителями в онлайн форме определяем, какие именно профили будем открывать», — уточнила директор школы №2 Ольга Амелькова.

Для занятия учеников есть стадион с беговой дорожкой, гимнастическая и комбинированная площадки для подвижных игр. Около школы установлены малые архитектурные формы, есть учебно-опытная зона с садом.

Кроме того, в учреждении образования создана безбарьерная среда для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в этом году в Подмосковье в рамках госпрограммы запланировано введение в эксплуатацию 33 новых школ. Кроме того, откроют свои двери 10 образовательных учреждений, построенных за счет внебюджетных средств.