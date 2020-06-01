РИАМО - 1 июн. В ходе поездки в Ленинский городской округ в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по строительству нового корпуса на 550 мест Бутовской школы №2, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
На объекте подходит к завершению отделка помещений, а также устанавливается система «Безопасный регион».
Новое здание расположено в микрорайоне Дрожжино. В нем будут учиться 22 класса, это позволит существенно разгрузить основной корпус школы, который был построен в 2016 году. На сегодняшний день в школе обучаются 2,4 тысячи детей.
В новом в втором корпусе учреждения образования будут учебные классы с мультимедийной техникой, кабинеты с учебно-лабораторным оборудованием, автоматизированными рабочими местами для учителей, также в школе будет высокоскоростной интернет, библиотека и медиатека.
«В этом году я решила поучаствовать в программе «Социальная ипотека». Надеюсь, с хорошими новостями встретить новый учебный год — новая школа и новое жилье. Как учитель иностранного языка, хочу отметить, что очень важно иметь технические средства. Очень приятно, что в новой школе есть все возможности для этого», — отметила учитель английского языка Екатерина Брадарская.
Для начальной школы в новом корпусе будет сделана зона отдыха со спальными местами. Еще здесь появятся спортивный, хореографический и актовый залы с современным сценическим оборудованием.
В школе дети могут заниматься в свыше чем 70 студиях допобразования, еще организованы отряды юного инспектора движения и «Юнармии». В сентябре прошлого года на базе школы открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Он оснащен шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами и квадрокоптерами.
Для занятия учеников есть стадион с беговой дорожкой, гимнастическая и комбинированная площадки для подвижных игр. Около школы установлены малые архитектурные формы, есть учебно-опытная зона с садом.
Кроме того, в учреждении образования создана безбарьерная среда для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего в этом году в Подмосковье в рамках госпрограммы запланировано введение в эксплуатацию 33 новых школ. Кроме того, откроют свои двери 10 образовательных учреждений, построенных за счет внебюджетных средств.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии