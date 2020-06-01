РИАМО - 1 июн. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил молодых мам при выписке из Московского областного перинатального центра в Международный день защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Мы сегодня вас поздравляем, самое главное – это здоровье. Здоровья маме, вашим детям. Конечно, время не простое. Берегите себя, соблюдайте масочный режим», — сказал Юров.

Он подарил молодым мамам букеты цветов. Среди выписывающихся из перинатального центра были родители тройняшек – супруги Карина и Дмитрий Исаченко.

«Мы сегодня встретились с нашими детками. У нас Марьяна, Димитрий и Ирина. Они родились 13 мая. Тяжело было, что нельзя к деткам. Посещений не было, поскольку карантин. Но это вынужденная мера – мы с пониманием все к этому отнеслись. <…> Персоналу безумная благодарность. По телефону мы звонили каждый день. Врачи на всех этапах – сколько дети лежали – всю информацию давали про деток, присылали регулярно фотографии», — сказала Карина Исаченко.

Юров также пообщался с медперсоналом перинатального центра. Он поблагодарил медиков за работу, отметив, что на коллектив легла дополнительная нагрузка. Количество пациентов увеличилось из-за того, что Саввинский родильный дом был временно перепрофилирован в инфекционное отделение для пациентов с коронавирусом.

Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья могут посещать кладбища только в масках и перчатках. Также обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию.

- Храмы в Москве откроются с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают со 2 июня.

- Карта загруженности московских парков и мест отдыха появилась в Сети. Там можно посмотреть расписание прогулок для конкретного дома.

- Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе про удаленную работу на «Доброделе». Опрос проводят для того, чтобы определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области.

- Среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос в Москве на 32%. Дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу.

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.