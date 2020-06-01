РИАМО - 1 июн. Новая школа на 1,1 тысячу мест появится в Павловской Слободе городского округа Истра в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Министерством имущественных отношений Московской области согласовано изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 3 гектара для ее (школы - ред.) строительства», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Строительство школы планируется начать в 2021 году, а ввести объект в эксплуатацию — в 2022 году.

Строительство осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из бюджета.