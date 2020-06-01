РИАМО - 1 июн. На Тверской улице в центре столицы в ночь с 1 на 2 июня нанесут временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции парада Победы 24 июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступят к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади», — сказал Бирюков.

Всего нанесут пять линий разметки длиной по одному километру каждая. На линии будут ориентироваться водители военной техники.

Бирюков призвал водителей быть внимательнее на указанном участке дороги, так как желтая разметка наносится только для военной техники, при этом движение автомобилей осуществляется по обычной схеме.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состояится в Москве на Красной площади 24 июня в 10:00. Также в 22:00 по местному времени в столице и других городах страны дадут артиллерийский салют.

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