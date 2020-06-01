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Пелагия Тихонова
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Торговые центры впервые за два месяца распахнули свои двери для немногочисленных покупателей.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Только теперь на входе кроме привычного сдержанного приветствия охранника каждого посетителя может ждать обязательное измерение температуры.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Вместе с сезонными украшениями в торговых центрах появились наклейки с напоминанием о необходимости соблюдать социальную дистанцию.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Все покупатели и продавцы должны строго соблюдать масочный и перчаточный режим и не приближаться друг к другу ближе 1,5 – 2 метров.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Фудкорты, кинотеатры и детские зоны в торговых центрах пока остаются закрытыми.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Смягчение карантинных мер никак не затронуло общественный транспорт.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В метро и наземном транспорте по-прежнему действует масочно-перчаточный режим, обязательно соблюдение социальной дистанции.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Хотя не все согласны с ограничительными мерами.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
С 1 июня в рамках тестового прогулочного режима горожанам разрешили прогулки на открытых общественных территориях и занятия спортом на свежем воздухе.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В столичных парках появились первые отдыхающие, собачники и семьи с детьми.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Гулять там разрешается только в маске или респираторе с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной день.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Также москвичам разрешили тренировки до 9 утра. Заниматься спортом придется в перчатках и маске.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Пользоваться лавочками, беседками и детскими площадками по-прежнему нельзя. Также сохраняется запрет на культурно-массовые мероприятия и проведение пикников.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
О необходимости соблюдать дистанцию напоминает разметка на прогулочных тропинках.
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