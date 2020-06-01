РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. Ансамбль песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе подготовил видеопоздравление в День защиты детей в рамках масштабной праздничной онлайн-программы Росгвардии, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Ежегодный праздник призван привлечь внимание к детям, которым нередко сложно самостоятельно справиться с проблемами, возникающими на жизненном пути. Активную помощь и поддержку юным гражданам России оказывает Федеральная служба войск национальной гвардии РФ. В этом году военнослужащие и сотрудники Росгвардии подготовили масштабную онлайн-программу.

«Во всех регионах страны выступают войсковые ансамбли песни и пляски, коллективы художественной самодеятельности Росгвардии, проходят благотворительные акции «Дорогою добра», «Каникулы с Росгвардией», иллюстрированные выставки «Дети - наше будущее». Военнослужащие и сотрудники принимают участие в поздравительной онлайн-эстафете «Дети-детям». Ансамбль песни и пляски дивизии имени Дзержинского подготовил свое видеопоздравление», - говорится в сообщении.

Коллектив пожелал ребятам и их родителям здоровья неугасающего энтузиазма, успехов в творческой самореализации, удивительных открытий, верных друзей и взаимопонимания, а также и исполнил песню «Главное на свете – это наши дети».

Это направление деятельности ведомства находится на особом контроле главнокомандующего Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, ведется комплексно и на постоянной основе.

«Росгвардия шефствует над 101 специализированным образовательным учреждением, в их числе 43 детских дома, 39 школ-интернатов и 19 детских домов. На учете в воинских частях и территориальных органах ведомства состоит 15 тысяч многодетных семей. С особой заботой в относятся к детям (их около 2 тысяч), чьи родители погибли при исполнении воинского и служебного долга. Ежегодно за счет внебюджетных средств для них организуют оздоровительный отдых», - заключается в материале.