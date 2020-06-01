РИАМО - 1 июн. «Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Москвы и Подмосковья из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра в Московском регионе действует до 12:00 3 июня.

Второго июня в регионе прогнозируется облачная погода и дождь, температура будет в пределах плюс 12-14 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы составят до 17 метров в секунду.

Третьего июня также облачно и дождь, температура чуть повысится – 17-19 градусов тепла. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.