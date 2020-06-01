РИАМО - 1 июн. Согласовали проектную документацию на капитальный ремонт свыше 3,7 километра трамвайных путей на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В рамках проекта предусматривается демонтаж существующих и устройство новых трамвайных путей на улице Тимирязевская от дома 45 до дома 58 и на криволинейном участке от улицы Прянишникова до улицы Михалковская, включая пересечение с улицей Большая Академическая, узлом Михалковская улица - угол Соболевского проезда и Михайловского оборотного кольца. После демонтажа предусматривается укладка трамвайного пути шпально-щебеночной и блочной конструкций.

«С 2011 года правительство Москвы реализует комплексную программу по модернизации трамвайного движения в столице. Она включает в себя обновление подвижных составов, обособление и капитальный ремонт трамвайных путей, а также строительство новых линий», – сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

В рамках проекта также предполагается размещение остановочных площадок, прокладка кабельных линий электрообогрева и автоматизации стрелочных переводов на оборотном кольце и трамвайном узле. Автоматика стрелочных переводов оборудуется системой блокировки, обеспечивающей безопасность прохождения вагонов.

Работы по капитальному ремонту трамвайных путей займут проезжую часть Коптевской улицы, Михалковской улицы, улицы Прянишникова и Тимирязевской улицы при сохранении в каждом направлении проезда шириной не менее 3 метров.

На участке строительных работ введут ограничение максимальной скорости до 40 километров в час и запретят остановку. Также запланирована установка временных дорожных знаков и нанесение временной дорожной разметки.