РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Депутаты подмосковного Подольска вручили подарки, приобретенные на собственные средства, 12 волонтерам округа ко Дню защиты детей, сообщается в группе «Совет депутатов Городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтерская деятельность объединила многих неравнодушных горожан. Среди них участники молодежных организаций, депутаты, студенты и простые жители. Так, в Подольске к волонтерскому движению примкнули и представители многодетных семей. Специально для них в понедельник в фойе конференцзала администрации прошла встреча, посвященная Дню защиты детей.

«В ходе мероприятия 12 волонтерам были вручены подарки, приобретенные на средства депутатов. Праздничного настроения прибавили воздушные шары и сладости от местного отделения партии «Единая Россия», - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие муниципальные депутаты, члены фракции «Единая Россия» в совете Алексей Никулин, Татьяна Круглова, первый зампредседателя совета депутатов Любовь Ушанева, депутат Московской областной думы Павел Максимович, замглавы администрации Ирина Бабакова, коллеги-волонтеры от «Молодой Гвардии» «Единой России».