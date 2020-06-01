РИАМО - 1 июн. В подмосковной Истре на базе одного из пансионатов открыли центр по приему граждан, пострадавших от подтоплений, вызванных сильными ливнями, там жильцы смогут получить питание и медицинскую помощь, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы администрации городского округа.

«На базе пансионата «Оленкур» у нас сегодня открыт центр по приему пострадавших <...>. Центр рассчитан на 100 коек. Там есть врачи, комнаты психолога, проживающие будут обеспечены трехразовым питанием и всем необходимым», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших в городском округе нет, но администрация решила заранее подготовиться к внештатным ситуациям.

«Дожди обещают всю эту неделю. Город решил подготовиться к любым внештатным ситуациям», — заключил представитель пресс-службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ликвидировать последствия сильных дождей в Подмосковье к концу понедельника.