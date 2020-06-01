РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В подмосковных Люберцах в рамках праздничного мероприятия поздравили с Днем защиты детей воспитанников детского сада «Белоснежка», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В детском саду №6 «Белоснежка» в понедельник состоялось праздничное мероприятие «Здравствуй, лето!», посвященное Дню защиты детей. Детский праздник, проведение которого ранее было запланировано на свежем воздухе, в связи с погодными условиями был перенесен в здание детского сада. Детский сад № 6 «Белоснежка» продолжает свою работу в режиме дежурных групп, их на сегодня уже шесть. Воспитанники дежурных групп – это дети медицинских работников.

«День защиты детей - это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. В столь непростое для всего мира время тяжелее всего приходится нашим детям, так как им очень сложно объяснить, почему нельзя гулять», - сказала заведующий детским садом №6, муниципальный куратор партийного проекта «Новая школа» Оксана Крамина.

Аниматор провел с детьми игровую программу, в ходе которой дети пели, танцевали и читали стихи.

«Дети – самое ценное, что есть у нас, именно поэтому так важно заботиться о них, делать их жизнь лучше. Ведь улыбка ребенка и счастливые глаза – самое большое богатство. А Международный день защиты детей нам еще раз напоминает о том, что веселое и счастливое детство заслуживает абсолютно каждый ребенок!» - сказал член регионального политсовета партии Александр Шлапак.

Детям вручили подарки от партии «Единая Россия» - разноцветные воздушные шары, праздничные открытки, увлекательные раскраски и интересные книги.

Мероприятие было организовано с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.