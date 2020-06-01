РИАМО - 1 июн. На портале «Добродел» завершилось голосование по проектам инициативного бюджетирования, свои голоса отдали 97 тысяч человек, депутаты инициировали свыше 600 мероприятий по наказам избирателей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Более 2 тысяч голосов набрал проект Игоря Брынцалова по благоустройству северо-западного берега Саввинского пруда в Балашихе. На берегу предполагается обустроить дорожки, пирс, освещение. Таким образом, появится место, где жители смогут гулять, занимать спортом», – говорится в сообщении.

2 тысячи голосов жители отдали за реализацию «зеленого каркаса» в Реутове, который предполагает комплексное благоустройство и озеленение на улице Южная и на Юбилейном проспекте домов 60 и 67. В данном проекте предлагается использовать преимущественно крупный посадочный материал, заменить металлические заборы кустарниковыми ограждениями. Проект представил Тарас Ефимов.

Проект Олега Рожнова по установке спортплощадки в гимназии № 2 в Краснознаменске набрал почти 1,5 тысячи голосов. Со введением данного объекта будет решаться проблема полноценного процесса обучения на уроках физической культуры, внеурочной деятельности, досуга обучающихся и организации спортивно-массовых мероприятий.

Автором проекта по устройству спортплощадки на территории школы № 13 стал Евгений Аксаков. Планируется обустроить мини-футбольное поле с искусственным газоном, беговую дорожку, универсальную спортплощадку. 1,3 тысячи человек отдали голоса за проект Марины Шевченко по приобретению учебно-лабораторного оборудования, замене оконных блоков, ремонту кровель в школах Дмитровского городского округа.

Около тысячи человек проголосовали за проект Эдуарда Живцова по изготовлению пьедестала и монтажу изготовленного ранее памятника М.С. Кузнецову в Ликино-Дулево – «королю русского фарфора». Инициатива Сергея Двойных по строительству плоскостных спортивных сооружению в школе №14 в Сергиевом Посаде также набрала 1 тысячу голосов.

Алексей Мазуров представил проект по закупке и поставке оборудования и мебели для гимназии №2 «Квантор» в Коломне; он набрал 1 тысячу голосов. Следующим этапом отбора станет конкурс, который проведут муниципалитеты до 30 июня. После этого пройдет отбор лучших проектов на региональном уровне, после которого объявят инициативы-победители.