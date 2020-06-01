РИАМО - 1 июн. Волонтеры подмосковного Реутова передали 40 наборов со сладкими подарками детям, перенесшим Covid-19 и находящимся в самоизоляции, в Международный день защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы главы округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» в понедельник доставили воздушные шарики и подарки с орешками, печеньем, шоколадками, соком детям, которые переболели новой коронавирусной инфекцией. Сейчас юные жители городского округа находятся дома и соблюдают режим самоизоляции», - говорится в сообщении.

В течение дня волонтеры МГЕР вручили детям 40 сладких наборов с соблюдением всех норм безопасности. Акция состоялась при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».

«Все добровольцы регулярно используют санитайзеры, соблюдают масочно-перчаточный режим, а также социальную дистанцию. Мы ставим пакеты с подарками у двери, звоним в звонок и отходим на безопасное расстояние», - сказал руководитель реутовского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Ильнур Сафин.

Кроме того, волонтеры провели акцию по раздаче воздушных шариков и карточек с раскрасками юным жителям Реутова у входа в Центральный городской парк и в нескольких дворах округа.

В Международный день защиты детей для воспитанников продолжающих работать дежурных групп детских садов №9 и №11 выступили аниматоры с музыкальным, химическим и мыльным шоу.