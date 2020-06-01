РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Люберецкие юнармейцы стали призерами областного фотоконкурса «Война через объектив», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Участие в конкурсе приняли свыше 500 юных патриотов из Подмосковья. 27 мая в режиме видеоконференции экспертное жюри конкурса объявило свое решение.

«В номинации «Реконструкция фотографии» второе место заняла Маргарита Самойленко из юнармейского отряда «Соколы Победы», а третьей стала Дарья Сычева из юнармейского отряда «Пламя». Обе девушки учатся в школе №54 в поселке Октябрьский», - говорится в сообщении.