РИАМО - 1 июн. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля, сообщается на сайте Кремля.
«Определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила назначить 1 июля датой голосования по поправкам в Конституцию. Инициативу одобрил президент.
День голосования по поправкам в Конституцию страны будет выходным.
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