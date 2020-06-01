РИАМО - 1 июн. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля, сообщается на сайте Кремля.

«Определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила назначить 1 июля датой голосования по поправкам в Конституцию. Инициативу одобрил президент.

День голосования по поправкам в Конституцию страны будет выходным.

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