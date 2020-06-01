РИАМО - 1 июн. В городском округе Домодедово объявили аукционы в электронной форме на право заключения договоров аренды трех нежилых зданий с земельными участками площадью 1488, 1488 и 1604 квадратных метров соответственно, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объекты являются бывшими зданиями казарм. Отметим и неплохую транспортную доступность - ближайшая крупная транспортная магистраль А-107 Малое Московское кольцо, а в 500 метрах находится остановка общественного транспорта. Исходя из местоположения и предыдущего назначения, объекты прекрасно подойдут под организацию производства или склад», - говорится в сообщении.

Аукционы состоятся 20 июля 2020 года. Договоры аренды заключаются сроком на десять лет.

Заявки на участие в аукционе можно подавать на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru. Номера процедур – 32324, 32325, 32452.

Более подробную информацию об интересующем имуществе или земельном участке, выставленном на торги в Московской области, можно найти на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru.