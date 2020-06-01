РИАМО - 1 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День защиты детей поздравил коллектив Видновского перинатального центра с семилетием, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В перинатальном центре каждый год появляются на свет свыше 6 тысяч детей. В это году родились 2,5 тысячи малышей, из них три тройни.

«Поздравляю всех детей, их родителей. В перинатальном центре Видного делают сложные операции, выхаживают совсем маленьких деток. Здесь работает очень профессиональная команда медиков», — сказал Воробьев.

Два года назад центр получил новое здание, там разместились отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимации и интенсивной терапии.

За счет Московской области все отделения были оснащены медоборудованием мирового уровня. Оно позволяет выхаживать детей, которые родились раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела. Еще в медучреждении есть отделение катамнеза. Там наблюдаются малыши с тяжелой патологией до трех лет.

Высокотехнологичная медпомощь оказывается жительницам Московской области, столицы и зарубежья. В центре активно реализуются современные методики работы: «Роды без боли», вертикальные и партнерские роды. Также здесь есть реанимационно-консультативная бригада неонатологической помощи.

В отделении выписки Воробьев подарил цветы и набор «Я родился в Подмосковье» Наталье Сирюшовой, у которой 27 мая на свет появился второй ребенок. Женщина находилась в группе риска, но роды прошли успешно — малышку назвали Варварой.

«Я много отзывов слышала от подруг и знакомых, они говорили, что здесь прекрасные врачи, которые ведут мам на всех этапах. Решила тоже здесь рожать — благодаря медикам, появилась на свет наша малютка», — сказала Сирюшова.

По инициативе губернатора в Подмосковье можно выбрать, что получить при рождении ребенка: набор «Я родился в Подмосковье» с необходимыми вещами на первый год жизни ребенка или 20 тысяч рублей. Реализуется также проект «Стань мамой в Подмосковье» — комплексная услуга, которая позволяет женщинам, не выходя из палаты, получить документы на малыша.