РИАМО - 1 июн. В Московской области Клязьма и Москва-река поднялись из-за прошедших сильных ливней, в регионе устраняют последствия подтоплений, сообщается на сайте «Метеовести».

Первая волна аномальных дождей накрыла Московскую область 29 мая. Затем была небольшая передышка, а 31 мая снова начался ливень. В эпицентре непогоды оказалось Подмосковье.

«Москва-река за сутки прибавила от 20 до 40 сантиметров на разных гидропостах. Клязьма на одном из постов поднялась почти на метр! Опять под воду yшли дороги и мосты столицы», — говорится в сообщении.

Последствия сильных дождей активно ликвидируют коммунальные службы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил ликвидировать последствия сильных дождей в регионе к концу понедельника.