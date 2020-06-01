РИАМО - 1 июн. В Московской области средняя месячная температура воздуха за прошедший май оказалась на 1,5 градуса ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Самая высокая температура воздуха наблюдалась на востоке Подмосковья, 30 мая воздух здесь прогрелся до 28,2 градуса. На севере Подмосковья максимальная температура была в Клину: 24 градуса 3 мая», — говорится в сообщении.

В Серпухове за последний месяц весны выпало 140 миллиметров осадков, или 300% от месячной нормы. В Дмитрове выпало чуть меньше 160 миллиметров или 280%, но такое большое количество осадков не побило рекорд 2013 года (166,1 миллиметра).

Меньше всего осадков выпало в Черустях – 61,3 миллиметра, но все равно больше месячной нормы (128%)

По итогам трех месяцев прошедшая весна в регионе по температуре оказалась на градус теплее климатической нормы.