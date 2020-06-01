РИАМО - 1 июн. В Московской области средняя месячная температура воздуха за прошедший май оказалась на 1,5 градуса ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».
В Серпухове за последний месяц весны выпало 140 миллиметров осадков, или 300% от месячной нормы. В Дмитрове выпало чуть меньше 160 миллиметров или 280%, но такое большое количество осадков не побило рекорд 2013 года (166,1 миллиметра).
Меньше всего осадков выпало в Черустях – 61,3 миллиметра, но все равно больше месячной нормы (128%)
По итогам трех месяцев прошедшая весна в регионе по температуре оказалась на градус теплее климатической нормы.
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