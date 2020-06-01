РИАМО - 1 июн. «Одноклассники» и офис по туризму Финляндии Visit Finland запустили онлайн-экскурсии по финским музеям, в период пандемии пользователи соцсети смогут посетить эту страну и ее самые интересные культурные места, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Онлайн-экскурсии начались с понедельника. При этом для просмотра онлайн-экскурсии необязательно быть зарегистрированным пользователем соцсети. Также экскурсии станут доступны в группе «Финляндия: Visit Finland» и на официальном культурном видеоканале «Одноклассники» «Мы в музей».



«Пользователи «Одноклассников» виртуально посетят императорскую избу «Лангинкоски», Замок святого Олафа «Олавинлинна», Ново-Валаамский монастырь в финской Карелии, музей «Арктикум», музей современного искусства «Корунди», единственный в мире Музей муми-троллей, Музей искусств Тампере, Музей Сары Хилден, Музей леса «Лусто» и другие интересные места», — говорится в сообщении.

В рамках проекта дополнительно создан видеоканал «Северные соседи», на котором в течение трех недель будут выходить прямые трансляции. Все желающие смогут посмотреть записи эфиров повторно и поделиться видео с друзьями.

«Трансляции запланированы на каждый понедельник, среду и пятницу в 14:00. Чтобы не пропустить эфир, просто поставьте напоминание — и попадите на индивидуальную экскурсию в разных частях Финляндии. Хотите в Лапландию — велкам, регион озер — пожалуйста! Tervetuloa Suomeen!», — сказал специалист российского отдела национального офиса по туризму Финляндии Visit Finland Сергей Шкуров.

По словам руководителя направления креативных проектов и интеграций социальной сети «Одноклассники» Антона Данилова, проект «Мы в музей» развивают активно.

«Сегодня мы делаем шаг в сторону дверей скандинавских музеев и даем возможность виртуального путешествия по музеям Суоми», — сказал он.

«Одноклассники» регулярно поддерживают музеи и другие культурные институции, чтобы сделать их контент доступным широкой аудитории. Так, в марте 2020 года соцсеть запустила на портале «Мы в музей» раздел с онлайн-экскурсиями ВДНХ, Государственного Эрмитажа, ГМИИ имени Пушкина, Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж», закрывшихся на карантин в связи с распространением коронавируса.